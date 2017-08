YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaşar Doğu'nun izinde

SAMSUN (İHA) - Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Efsane Güreşçi merhum Yaşar Doğu'nun torunları onun izinden gidiyor.

2017 Temmuz ayında yapılan güreşlerde Türkiye Gençler Güreş Şampiyonası'nda 120 kg'da Türkiye ikincisi Kavak'tan Mehmet Can Kaya oldu. Ve yine 656. Kırkpınar Güreşleri'nde de deste büyük boyda 3. olan başarılı sporcu Mehmet Can Kaya, her iki müsabakada Kavak ilçesine ve dolayısıyla Samsun'a ilk madalyayı kazandırmış oldu. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü ile kategorilerinde Samsun'un ilk ve tek madalya alan güreşçisi Mehmet Can Kaya Hocası Abdussamet Aker ve Yaşar Doğu kitabının yazarı ve Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ile birlikte Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yaşar Doğu'nun torunu olarak Kırkpınar'dan Kavak ilçesine ilk madalyayı kazanan başarılı güreşçi Mehmet Can Kaya, "Efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun hemşehrisi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Onun izinde ve yolunda gitmek için çalışmalarıma gece gündüz devam ediyorum. Kategorimde Kavak'a Kırkpınar madalyasını ilk defa ben kazandırdım. Bu benim için tarifi imkânsız bir mutluluk. Kavak adına Kırkpınar'da başpehlivan olarak güreşip tarihi Edirne Kırkpınar altın kemerini Yaşar Doğu'nun memleketi olan güreşin merkezi Kavak ilçeme getirmek istiyorum" dedi.

Başarılı sporcusu ile gurur duyduğunu ifade eden Mehmet Can Kaya'nın hocası Abdussamet Aker şunları söyledi: "Sporcumuz ile çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sporcumuz gece gündüz durmadan Yaşar Doğu'nun izinden gitmek için var gücü ile çalışıyor. Ondaki bu azim ve hırs hepimizi daha çok mutlu ediyor. Kavak Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu'na bize göstermiş oldukları misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum."



Sarıcaoğlu: "Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek"

Güreş denilince akla ilk gelen Kavak ve Kavaklı olduğunu vurgulayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Spora ve sporcuya olan desteğimiz belediye olarak her zaman oldu ve olmaya da devam edecek. Yaşar Doğu gibi bir büyüğümüzün olması hepimize gurur veriyor. Mehmet Can kardeşimde büyük başarısı ve azmi ile onun yolundan gitmek için çalışmaları da devam ediyor. Vermiş olduğu mücadelelerde de bunu gösteriyor. Sporcumuza, hocamıza ve bu tür aktivitelere destek veren tüm ailelere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

