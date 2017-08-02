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Milletvekili Ilıcalı, Yağan ve Alvar'da hemşehrileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Yağan ve Alvar'da bir araya geldiği hemşehrilerinin taleplerini dinledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Pasinler'in Alvar ve Köprüköy'ün Yağan Mahallelerine ziyarette bulundu. Hemşehrileriyle birlikte kahvehanede bir araya gelen Ilıcalı, samimi sohbet eşliğinde vatandaşın taleplerini aldı. Alvarlıların talepleri doğrultusunda Alvar Barajı için Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu ile görüşerek Alvar Barajının son durumu ile ilgili bilgi alan Ilıcalı "Değerli Genel Müdürüm Alvar Barajı ile ilgili buradaki vatandaşlarımıza değişik bilgiler verilmiş onun için kafaları karışık. Burası tarım deposu olan bir bölge ve aşırı kuraklık var. Hemşehrilerimiz barajın hayata geçirilmesini bekliyor" dedi.

Mahallelerde yaşanan su kesintileri ve kanalizasyon sorunları nedeniyle vatandaşın mağduriyetini gidermek için ESKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural ile de görüşen Ilıcalı "Alvarlı vatandaşlarımızın ESKİ ile ilgili kanalizasyon problemleri var. Burayla özel bir şekilde ilgilenmenizi rica ediyorum" diyerek sorunların bir an önce çözülmesi için talepte bulundu.

Köprüköy'ün Yağan Mahallesinde de kahve ziyareti yapan Ilıcalı Yağanlıların sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm için ilgililerle görüştü.

(ERZ-ÖB-Y)



02.08.2017 16:55:26 TSI

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