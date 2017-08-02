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Şehit bbasından Başkan Kutlu'ya teşekkür

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:55
Şehit bbasından Başkan Kutlu'ya teşekkür
Şehit bbasından Başkan Kutlu'ya teşekkür

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Geçen yıl Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Gölbaşılı Uzman Çavuş Özer Salik'in babası Metin Salik, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti.
Daha önce 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekte bir araya geldiği Başkan Kutlu'yu makamında ziyaret eden şehit babası Metin Salik, verdiği manevi destek nedeniyle teşekkür etti. Başkan Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatanımızın bütünlüğünü korumak için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizin bize emaneti olan siz ve diğer şehit ailelerimizi bu makamlarda ağırlamak gerçekten onur verici. Her zaman vatanına ve milletine bağlı olan Adıyamanlılar olarak şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıp, hatıralarını hep canlı tutacağız" dedi.
(CK-SD-Y)

02.08.2017 16:57:26 TSI
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