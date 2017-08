YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bodrum Belediyesi değerlendirme toplantısı yapıldı

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen basın toplantısında çalışmalar değerlendirilerek kamuoyuna aktarıldı.

Bodrum Belediyesi Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bodrum'daki yerel ve ulusal basın mensupları, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu ve İsmail Altındağ ile Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri ve Birim Sorumluları katıldı.

Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Belediyesi'nin faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın temsilcileriyle bir kez daha bir araya geldiklerini ifade ederek, "Öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşadığımız doğal afet nedeniyle Bodrum Belediye Başkanlığı adına tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok şükür ki Bodrum'da yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Yıkılan ise sadece eski ve kerpiçten yapılmış dayanıksız birkaç yapıydı. 1. derece deprem kuşağında yer alan Bodrum'da, yıllardan bu yana uygulamayı sürdürdüğümüz 2 katlı yapı iznini temel alan imar durumunun bir kenti nasıl koruduğunu tüm Türkiye ve dünya gördü. Medeniyetin ve hoşgörünün simgesi, dünya markası turizm kenti Bodrum'un her açıdan ne kadar güvenli bir yer olduğu yeniden anlaşıldı." dedi.

Turizm sezonunda belediye olarak yapılan çalışmaların son hızla devam ettiğini de ekleyen Uslu, "Tatilini Bodrum'da geçiren ve geçirecek olan yerli ve yabancı misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için tüm ekiplerimiz gece-gündüz çalışarak aksaklıkları gideriyor. Yoğun bir bayram yaşadık, esnafımızın yüzü güldü, aynı yoğunluğu hatta daha fazlasını kurban bayramında da yaşamayı umut ediyoruz. Oldukça büyük bir coğrafya üzerine kurulu olan Bodrum yarımadasında belediye olarak başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı yaz kış demeden sürdürüyoruz. Gecesini gündüzüne katan belediye ekiplerimiz ile yol çalışmalarını da tamamlamak için uğraş veriyoruz. Maalesef belediyemize iletilen şikayetlerin birçoğu Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanlarına girmeyen konuları kapsıyor ancak belediyemiz, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu problemleri çözmek için büyük çaba sarf ediyor. Ekiplerimiz misafirlerimizin ve halkımızın huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için 7/24 görevlerinin başındalar. Nüfusu yaz sezonunda 1 milyonu aşan Bodrum'da yaşanan yoğunluğa rağmen bizden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamış olması, görevimizi hakkıyla yerine getirdiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Bodrum Belediyesi olarak yapılan çalışmaları da değerlendiren Taner Uslu, "Asfalt şantiyemizi tamamen yenileyerek şantiyeyi sıfırdan kurduk. 14 adet kamyonumuz vardı, onları dönüşümlü kullanıyorduk. Bu dönem 7 adet tır aldık ve hepsi göreve başladı. 2 tane CSP aldık bunların hepsi sıfır. Asfalt kaymak gibi şeklindeki tabirin Bodrum'da da kullanılması için 1 tane finisher aldık. Bu makinalarımızı taşımak için de büyük TIR aldık. Silindirimize yeni bir silindir daha ilave ettik. Paletli gavetör, belden kırma ve forklift aldık. Ayrıca bir tüp kamyonu aldık ki asfalt şantiyemiz için sürekli bize doğal gaz taşıyor. O yüzden arkadaşlar yeni ihaleler de yapıyoruz. Mesela Park Bahçeler Müdürlüğümüz 24 tane yeni park için ihale yaptı. Bunun dışında diğer park çalışmalarımız devam ediyor. Pazar yerlerini yenilemek için çalışıyoruz. Turgutreis'teki pazar yerinin proje aşamasında. Mülkiyetlerle ilgili bazı aksaklıklar var, onlar çözülüyor. Yalı, Gündoğan ve Yalıkavak'ta da pazar yeri projeleri gündemimizde. Bu sene biliyorsunuz Ortakent Yahşi sahilinde düzenleme yaptık. Arka tarafındaki yolları, park ve bahçelerin hepsini düzenledik. Güzel bir festival geçti Ortakent Yahşi'de. Ahmet Bey'e de teşekkür ediyoruz bu konuda. Bu sene yine sahil düzenlemesi olarak Gümbet sahil projesi tamamlandı, ihale aşamasında. Güvercinlik sahil düzenlemesi projesine de ben bitti gözüyle bakıyorum. O da ihaleye çıkacak ve akabinde Gündoğan ve Göltürkbükü sahil düzenleme projeleri hazırlanıyor. Daha sonra Gümüşlük'te bir projemiz var 'Kadın Sığınma Evi' ki o da bitti-bitecek. Daha sonra kullanıma geçecek olan huzur evi için de çalışmalarımız sürüyor. Yerle ilgili sıkıntımız vardı, onu da aşınca o projemiz de hayata geçecek. Sosyal sorumluluk projelerimiz ise hep devam ediyor. Gerek büyüklere saygı projeleri gerek ise yaşlılar haftasını da içine alan projeler olsun bizim gelenek göreneklerimize uygun olan ne var ise hiç aksatmadan devam ettiriyoruz. Denize En Çok Mavi Yakışır projemiz örneğin bu sene bir üst basamağa çıktı. Datça'ya gittik ve orada da deniz dibi temizliğimizi yaptık. Başkanımızın her zaman söylediği Bodrum'a yakışan, daha önceden hiç yapmadığımız anlamda bir park projesi var. 2018 yılı içerisinde onu da yapacağız. Bodrum halkına bir yaşam alanı, çocuklara oyun alanı şeklinde tam teşekküllü bir yaşam alanını içerecek. Şu ana kadar da yanılmıyorsam 40 kilometre sıcak asfalt döktük. Kaldırım imalatlarımız devamlı sürüyor, beton dökümlerimiz devam ediyor. Eksikliklerimiz olmuyor mu, oluyor. Hatalarımız da oluyor. Bunların geri dönüşleri olduğunda düzeltmeye çalışıyoruz. Yeter ki iyi niyet çerçevesinde olsun. Elimizdeki imkanlara göre en üst düzeyde çalışmaya devam ediyoruz, çalışacağız da. Başka Bodrum yok. Bunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı da sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Toplantıda tüm müdürlüklerin 2017 yılı başından bu güne geçen 7 aylık süreçte Bodrum yarımadası genelinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında da basına detaylı bilgiler verildi. Soru cevap şeklinde geçen toplantının devamında ise basın mensuplarının soruları cevaplandırıldı

Limandaki seyyar satıcılar hakkında gelen soru ile ilgili Taner Uslu, "Oradaki esnaf arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için İsmail başkanımızla görüşüldü ve o arkadaşlara Bodrum Belediyesi yetki ve sorumlulukları içerisinde işlerine devam edebilmeleri için olanak sağlamaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Uslu ayrıca Bodrum Kalesi ile ilgili Bodrum Belediyesi'nin yaptığı bir çalışması olup olmadığı ve herhangi bir tepkinin söz konusu olup olmayacağına ilişki soruyu da şöyle cevapladı:

"Bizler, Bodrum halkının düşüncelerini temsil eden kişileriz. Halk öyle bir şey istiyorsa duruma bakarız ama tabi ki doğrular çerçevesinde, hukuk çerçevesinde bir yol izlememiz gerekli. Bu bize bilgi olarak geldi ama birkaç yıl öncesinden hazırlanan bir projeymiş ve yanılmıyorsam nisan ayı ortalarından sonra da projeye hız verilmiş, ihalesi olmuş. 22 Haziran'da da yer tespiti yapılmış. Bize ondan sonra bilgiler geldi. Sayın Kaymakamlığımız ve Başkanlığımızca bir toplantı yaptık hem Kültür Bakanlığından gelen yetkililerce hem de müteahhit firma, kale müdürümüz, müze müdürümüz ile birlikte. Bizim kendi arkadaşlarımız da detaylı olarak bu projeyi incelediler ama bizim çok fazla müdahil olma durumumuz yok. Turizm sezonunda bu çalışmanın yapılması sıkıntılı, biz burada müdahil olduk işte. Diğer türlü zaten bakanlıktan tüm izinler alınmış."

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ ise esnafın durumunu soran basın mensuplarına, "Biz her zaman halkın yanındayız, halkın içindeyiz ve aynı zamanda da bire bir görüşüyoruz. Geçen sene sıkıntılı bir yıl geçirmiştik ancak bu sene düzeltiriz, biraz daha iyi oluruz. İnşallah esnafımızın da yüzü güler diye düşünmüştük ama sizin de bildiğiniz gibi çok zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Biz de belediye olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Bayramda belki bazı yaraları sarabiliriz. Bayramdan sonra da turizm sezonu biraz daha iyi giderse esnafımız da kendini toparlar diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Altındağ, belediyenin mali durumu hakkında yöneltilen soruyu da, "Bu bir süreçti biliyorsunuz, 3 sene önce 10 tane belediye kapatılmıştı sizin de bildiğiniz gibi. 1 yıl baya bir sancılı geçti ama o süreçten sonra plan program yaptık, çok çabuk toparlandık. Şu anda Bodrum Belediyesi'nin esnafa borcu yok, personele maaşı ve ikramiyeleri günü gününe ödeniyor. Ayrıca işlerin ilerlemesi için 103 adet makine aldık." şeklinde cevapladı.

