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Şahinbey'de 3 bin 500 bisiklet dağıttı



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Abdülkadir Güneş

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde başarılı olan 3 bin 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü proje çerçevesinde gençlerin fiziksel aktivitelerini artırmak ve obezite ile mücadele çerçevesinde bisiklet yolu yapan belediyelere öğrencilere dağıtılmak üzere bisiklet hediye edildi. Bisikletleri teslim alan Şahinbey Belediyesi de,bisikletleri orta okul ve liselerde Onur Belgesi ve Başarı Belgesi alan toplam 3 bin 500 öğrenciye dağıttı. Öğrencilere, Şahinbey Akkent Spor Salonunda yapılan programla bisikletlerini teslim aldı. Bisiklet dağıtım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.Programda konuşan Başkan Tahmazoğlu, oberzite ve şişmanlıkla mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Göreve geldiğimiz günden beri gençlerimiz spor yapması için yeni spor alanları açtık. Şahinbey Belediyesi olarak Şu ana kadar 33 kilometre bisiklet yolu yaptık. Amacımız gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapması ve bisiklet sürmesi için yeni alanlar açmak. Spora teşvik etmek için bütün okullarımıza tenis masası verdik. Bizim amacımız sizin bu bisikletleri kullanırken spor yapmanız. Şahinbey Belediyesi olarak şişmanlık ve obezite ile mücadele ediyoruz. Gençlerimizin obez olmasını istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bisiklet yolu yapan belediyelere bisiklet veriyorlardı. Biz bu bisikletleri 1 yıl önce aldık. Biz bu bisikletleri siz başarılı öğrencilerimize vermek için bir yıldır uğraştık. Başarılı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Bisiklet alan öğrencilerden Muhammet Taha Ercan " Bisiklet aldığım için çok sevinçli ve heyecanlı hissediyorum. Allah sayın Belediye Başkanımız ve sayın Valimizden razı olsun" dedi

Öğrencilerden Enes Şahan ise taktir ve iftihar belgesi aldığını belirterek," Devletimiz başarımızı güzel görerek bizleri ödüllendirdi ve bizlere bisiklet hediye ediyor. Mutluyum. Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

87 tane okul yatırımı aldık

Bisiklet almaya hak kazanan başarılı öğrencileri tebrik eden Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, "Çocuklarımızın obezite olma tehlikesi ile ilgili sıkıntılı bir durum var. Bunu yenebilmemiz lazım. Çocuklarımız Şahinbey Belediyesinin yaptığı bu bisiklet yollarında trafik kurallarına uyarak bu bisikletleri kullansınlar. Şahinbey Belediyesi en uzun bisiklet yolunu yaptı ve 3 bin 500 bisikleti Gaziantep'e getirdi. Bu faaliyetler yanı sıra 87 tane okul yatırımı aldık. 21 Ağustos'ta tamamının ihalelerine çıkılmış oluyor" diye konuştu.

Dağıtım programında Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, salonda bisiklete binerek, deneme sürüşü yaptı.

(SD-Y)



02.08.2017 17:50:28 TSI

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