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Besni'de ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Köseceli Beldesi Tetirli İlköğretim okulunda bulunan bilgisayarları çalan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesi Tetirli İlköğretim okulunda bulunan 5 adet bilgisayar, 2 adet monitör, 1 adet yazıcı ve 1 adet projektör hırsızlar tarafından çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma ekipleri, başarılı çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi E.D. ve T.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı Tetirli mezarlığında bulunan tabutların konulduğu yerlerde bulunurken, bir kısmı ise köy yakınlarında dağlık alanda bulundu. Gözaltına alınan şahıslar Jandarma'daki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



02.08.2017 18:20:33 TSI

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