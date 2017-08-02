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Öz Taşıma İş Sendikası Konya Temsilciliği açıldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Beşer

KONYA (İHA) - Öz Taşıma İş Sendikası Konya İl Temsilciliğinin açılışı protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Selçuklu ilçesi Kemerli İş Merkezindeki sendika il temsilciliği açılışına Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdulmelik Ötegen, sendika yetkilileri ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Öz Taşıma İş Sendikası Konya İl Temsilciğinin hayırlı olmasını diledi. Daha sonra protokol mensupları kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılış sonrası konuşan Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Öz Taşıma İş Sendikamızın Konya İl Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirmek üzere buradayız. Öz Taşıma İş Sendikamız 4,5 yıl önce kurulan bir sendika ve Temmuz istatistikleri itibariyle taşıma iş kurulunun en büyük sendikası. İnşallah bu hayırlı işlere vesile olur. Bulunduğumuz yerin zorluğunu, güçlüğünü biliyoruz. Arkadaşlarımıza daha çok hak ve menfaat sağlama adına daha çok hayırlı hizmetler yapma adına bugünlere geldik. Konya bizim için önemli bir yer. Mübarek bir yer bereket topraklarının olduğu bir yer. Dolayısıyla bu raylı sistemlerde çalışan arkadaşlarımıza ve yeni gelecek üyelerimize hizmet etmesi için Konya İl Temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirdik. Konya potansiyeli olan bir yer" şeklinde konuştu.

(MB-FM-Y)



02.08.2017 18:30:51 TSI

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