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Milas'ta tur teknelerine denetim

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:52
Milas'ta tur teknelerine denetim
Milas'ta tur teknelerine denetim

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla Valiliği'nin turizm faaliyet ve hizmetleri usul ve esasları genelgesi kapsamında oluşturulan Günübirlik Tekne Denetim Komisyonu, turizm sezonunun verimli ve kazasız geçmesi için Milas'ta denetimlerini sürdürüyor.
Muğla Valiliği'nin genelgesi doğrultusunda ve Milas Kaymakamlığı'nın oluruyla; gıda, hijyen, hanutçuluk, turizm taşımacılığı, sportif faaliyet, günübirlik tekne ve gürültü konusunda denetimler tüm hızıyla sürüyor.
Milas - Bodrum Havalimanı Turizm Danışma Bürosu koordinasyonu ile gerçekleştirilen denetimlerde; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güllük Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Güllük Liman Başkanlığı, S. S. Güllük Boğ. Tek. Yat. Den. Mot. Taş. Koop. Başkanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon son olarak, turizm sezonunun verimli ve kazasız geçmesi adına denetimlerde bulundu.
Günübirlik Tekne Denetim Komisyonu üyeleri tarafından bu kapsamda Güllük'te gerçekleştirilen denetimlerde, günübirlik tur faaliyeti yapan tekneler, her kurumun kendi mevzuatı hükümlerince denetlendi.
(ÇP-MB-Y)

02.08.2017 23:54:28 TSI
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