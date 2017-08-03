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Yüksekova'da yağış sele neden oldu



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı kazan köyünde etkili olan yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Yüksekova'ya 35 kilometre mesafede bulunan Kazan köyünde yağış nedeniyle sel meydana geldi. Yaşanan selde bin bağ ot suya kapılırken, köydeki bahçeler, buğday ve yonca tarlaları da zarar gördü.

Selami Atlı isimli köy sakinine ait minibüs de sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selde birçok evi de su basarken, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından köye bir heyet gönderildi.

(EÇ-MSA-Y)



03.08.2017 08:06:34 TSI

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