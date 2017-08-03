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Yüksekova'daki tornacı ustaları kısıtlı imkanlarla büyük işler yapıyor



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tornacılık yapan Aydın kardeşler, iş makinelerinin büyük mekanik arızalarını kısıtlı imkanlara rağmen ilçede gidererek büyük bir başarıya imza atıyorlar.

Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Aydınlar Torna, ilçedeki kısıtlı imkanlara rağmen tüm iş makinelerinin metal bölümlerinin tamiri ve imalatını yapıyorlar. İlçede 41 yıl önce babaları Faruk Aydın tarafından kurulan torna atölyesini büyüten Adem ve Yaşar Aydın kardeşler, Gaziantep gibi büyük şehirlerde giderilebilecek ağır metal arızaları ellerindeki kısıtlı imkanlara rağmen Yüksekova'da onarıyor.

Kepçe kovası gibi ağır metal ürünler üretebildiklerini belirten Adem Aydın, "Tornacılık üzerine birçok ağır makineyle kapsamı bir şekilde faaliyet yürütüyoruz. Hakkari merkez ve ilçelerinde çalışan iş makinelerinin arızaları olduğunda bize geliyorlar. En son önceki gün bir kepçede büyük bir metal, mekanik hasar vardı. Biz o kepçeyi burada atölyemizde tamir ettik ve sahibinin kepçeyi Gaziantep gibi uzak illere göndermesine gerek bırakmadık. Baba mesleğimizi geliştirerek sürdürüyoruz. Amacımız Yüksekova'mıza tornacılık alanında en iyi şekilde hizmet etmektir. İmkanlarımız kısıtlı da olsa büyük arızaları gideriyoruz. İşi biliyorsanız her türlü çözümü bulabiliyorsunuz. Tabi bu iş için daha büyük makineler var. Şimdilik elimizdeki imkanlarla hizmet veriyoruz" dedi.

(EÇ-MSA-Y)



03.08.2017 08:10:08 TSI

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