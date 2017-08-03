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Kırıkkale Sağlık-Sen'de Akdoğan ile yola devam



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kırıkkale Şubesi 1. Olağanüstü Genel Kurulu'ndan Recep Akdoğan yönetiminin göreve devam etmesi sonucu çıktı.

Sağlık-Sen Kırıkkale Şubesi'nde düzenlenen genel kurulda adaylar Hacı Demir ve Recep Akdoğan arasından 95 oy ile daha çok oy alan Akdoğan, şube başkanlığı görevine seçildi. Karşılıklı hoşgörü içerisinde düzenlenen genel kurulda başkanlığa tekrar seçilen Recep Akdoğan yaptığı konuşmasında, "Yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar gece gündüz demeden çalışarak bugünlere geldik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün burada da bizlere yakışan ve demokrasi şöleni şeklinde geçirdiğimiz 1. olağanüstü kongre sonucunda; üyelerimizin teveccühü ile göreve devam etmemiz istendi. Şüphesiz ki bizler yönetim kurulu olarak bu teveccühe layık olmaya gayret edeceğiz. Hali hazırda üyemiz olmayan meslektaşlarımızı da kazanmaya çalışacağız. Bu gurur ve onurla Sağlık-Sen ailesine gönül veren ve vermeyen herkesi kucaklamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

(MT-SLH-Y)



03.08.2017 08:51:09 TSI

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