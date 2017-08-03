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Emniyet Müdürü Bilen'in sağlık durumu iyiye gediyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:43
Emniyet Müdürü Bilen'in sağlık durumu iyiye gediyor
Emniyet Müdürü Bilen'in sağlık durumu iyiye gediyor
- 22 Temmuz'da Seydikemer'de Yörük Türkmen Şenliği'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım'ın yol güzergâhındaki yol ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla gittiği Boğalar Mahallesinde aracı kaza yapan ve ağır yaralanan Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Seydikemer Boğalar Yörük Türkmen Şenliğine katılımı öncesi çevre ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede bulunan ve kazada ağır yaralanan Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
Kaza sonrası önce Fethiye'deki Özel Letoon, ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Güvenlik Şube Müdürü Bilen, ameliyatlar sonrası çıktığı yoğun bakımdan sonra yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin her kesiminden telefon ile geçmiş olsun dileklerini iletenlerin yanında Başbakanlık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmiş olsun ziyaretine gelen Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Muğla Milletvekilleri, Van İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Muğla eski İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a teşekkür eden Bilen, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Hastane yönetiminin sağlık durumu ile yakından ilgilendiklerini açıkladı.
Ailesi ve akrabalarının hastanede yalnız bırakmadığı Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, kaza sonrası ziyaret eden, yakından ilgilenen ve telefon ile geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Bilen, "Sabah saat 07.30 sıralarında çevrenin güvenliği ve emniyeti için şenlik alanına giriş yaptığımız sırada kavşakta kaza yaptık. Bizim şansımız 112 ekibinin orada bulunmasıydı. Acil olarak önce Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldık. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildim. Muğla'ya kadar bilincim açıktı. Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelişimde hastanenin ilgili birimlerindeki tüm ekip adeta seferber oldular. Vücudumda kırıklar olması nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan gözetiminde Ortopedi uzmanı Emre hocam ve ekibi tarafından ameliyata alındım. 5 gün yoğun bakım ünitesinde kaldım. Kaburgalarımda ve bacaklarımda kırıklar vardı. Burnum ve başımdaki tahribat nedeniyle plastik cerrahi uzmanları müdahale etti. Allah'a şükür şu an ağrım sızım olsa da hayattayım. Muğla'da tedavim devam edecek. Özellikle şu belirtmek istiyorum. Geçmişte en küçük ameliyat ve cerrahi müdahalelerde diğer illere sevk edilen hastaların artık tedavisinin Muğla'da yapılmış olması çok önemli. Zamanla mücadele eden sağlık ekiplerinin tedaviyi burada gerçekleştirmeleri çok önemliydi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bu hizmeti sunması Muğlalılar için büyük şans. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz, İl Sağlık Müdürümüz, Hastane Başhekim ve yardımcıları ile tüm personeline yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.
(BT)

03.08.2017 09:45:11 TSI
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