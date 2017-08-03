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SGK İl Müdürü Yılmaz'dan Didim Ticaret Odasına ziyaret



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Didim Ticaret Odasına nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yılmaz'ı Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ağırladı.

Ziyarette taraflar, Didim ve Aydın Ekonomisi, Didim'de yaz sezonunda yaşanan hareketlilik konusunda fikir alış verişinde bulundular. Üstündağ, yaz aylarında yaşanan yoğunluktan tüm kurumların etkilendiğini, iş yoğunluğu ile personel yetersizliği olduğu vurguladı. Özellikle hastanede bu sorunun daha yoğun yaşandığını belirten Üstündağ ilçedeki en önemli sorunun hastane olduğunu, kendilerinin de yeni bir hastane yapılması için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Aydın'ı çok sevdiğini söyleyen Yılmaz, "Aydın ilinin her köşesiyle bir cennet olduğunu belirtti. Bunun üzerine Üstündağ da Didim'de gezilecek birçok yer ve uzun sahil şeridinde çok sayıda koy bulunduğunu söyleyerek bu sayede Didim'in yatırım konusunda avantajlı olduğunu vurguladı. İlçede tüm kurumların iyi bir koordinasyonu olduğunu belirten Üstündağ, bu sayede düzeltilecek her şeyi daha kolay düzeltebiliyoruz" dedi.

SGK'nın işveren ve işçiler için çeşitli teşviklerinin devam ettiğini belirten Zeynep Yılmaz, bunun duyurulması konusundaki desteklerinden dolayı Didim Ticaret Odasına teşekkür etti.

Ziyareti için Yılmaz'a teşekkür eden Üstündağ, kurum olarak elinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

(MB-Y)



03.08.2017 09:55:42 TSI

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