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Aynı noktada 2 saatte 2 kaza: 4 yaralı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:07
Aynı noktada 2 saatte 2 kaza: 4 yaralı
Aynı noktada 2 saatte 2 kaza: 4 yaralı

(Fotoğraflı)

Recep Ergin
GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane-Bayburt karayolundaki aynı noktada sabah saatlerinde 2 saat arayla meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilk kaza sabah 07.00 sıralarında gerçekleşti. Karayolunun Kazım Karabekir Caddesi İl Müftülüğü önü hizasında gerçekleşen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar meydana gelirken 4 kişi yaralandı. Sürücüleri belirlenemeyen 61 TU 825 ve 29 DA 565 plakalı otomobilleri karıştığı kazada yaralanan Hatice Okur, Halim Yayır, Hakan Yaldız ve Shahid İabal Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu kazadan 2 saat sonra yine aynı noktada bu kez fındık işçilerini taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı. 29 AE 999 plakalı kamyonet ve 06 BY 1021 plakalı minibüsün karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.
Daha önce de çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği bölgede iki saat arayla meydana gelen 2 kazanın birbirine 20 metre mesafede gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
(RE-ÖS-Y)

03.08.2017 10:08:57 TSI
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