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Aydın'da 10 göçmen yakalandı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:09
Aydın'da 10 göçmen yakalandı
Aydın'da 10 göçmen yakalandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yon denetimleri sırasında yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçamaya hazırlanan Soneli uyruklu 10 göçmen yakalandı.
Didim'in Akyeniköy Mahallesi Söke-Didim karayolu Balova mevkiinde yol kenarında yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, yapılan aramada 9'u yetişkin kadın ve 1 erkek çocuk olmak üzere toplam Somali uyruklu 10 göçmeni yakaladı. Olayla ilgili olarak Somali uyruklu şahıslar ile yapılan mülakatta yasa dışı yollar ile Yunanistan'a geçmeye çalıştıklarını, yurt dışına geçmelerine yardımcı olan şahıs veya şahısların olmadığını beyan etmeleri üzerine çevrede yapılan araştırmada tekne, şişme bot ve can yeleği gibi suç malzemelerine rastlanılamadı.
Yakalanan göçmenlerle üzerlerinde yapılan kontrolde 9 göçmenin uluslararası koruma belgesinin olduğu, 1 göçmen de ise herhangi bir belgenin olmadığı tespit edildi. Somali uyruklu göçmenlerle ilgili yapılan kimlik ve parmak izi kontrollerinde arama kayıtlarının bulunmadığı anlaşıldı. İdari yaptırım uygulanan göçmenler, Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(MB-Y)

03.08.2017 10:11:06 TSI
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