ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lapseki'ye yeni köprü

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:21
Lapseki'ye yeni köprü
Lapseki'ye yeni köprü

(Fotoğraflı)

Orhan Aktuğ
ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Belediyesi, Batı kordununda sirkülasyonu sağlamak amacıyla yeni bir yaya köprüsü inşa edecek. Köprüye Çanakkale savaşları kahramanları Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı'nın isimleri verilecek.
Lapseki Belediyesi tarafından projelendirilip inşa edilecek olan, 'Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı Köprüsü' proje çalışmaları yakında başlayacak. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Batı Kordonun Güzelyalı Caddesi boyunca sirkülasyonu sağlamak amacıyla Çınarlı Deresi üzerinde yapılacak olan köprü 4 metre genişliğinde ve 20 metre boyunca olacaktır. Asma köprü olarak tasarlanan 5 metre yüksekliğinde ki kulelerinde köprüye adını verecek hikayenin simgesi 1 MECİT yerleştirilecektir. Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı'nın Çanakkale Sargı Yerinde yaşanmış hikayesini yansıtan köprü gece aydınlatmasıyla her geçişte hissettirecektir" dedi.
(GD)

03.08.2017 10:22:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çan belediyesi 9. yaz spor okulları sezonu kapattı
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ 9. YAZ SPOR OKULLARI SEZONU KAPATTI
AFAD'dan yangın ekiplerine destek
YEREL

AFAD'DAN YANGIN EKİPLERİNE DESTEK