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Lapseki'ye yeni köprü



(Fotoğraflı)



Orhan Aktuğ

ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Belediyesi, Batı kordununda sirkülasyonu sağlamak amacıyla yeni bir yaya köprüsü inşa edecek. Köprüye Çanakkale savaşları kahramanları Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı'nın isimleri verilecek.

Lapseki Belediyesi tarafından projelendirilip inşa edilecek olan, 'Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı Köprüsü' proje çalışmaları yakında başlayacak. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Batı Kordonun Güzelyalı Caddesi boyunca sirkülasyonu sağlamak amacıyla Çınarlı Deresi üzerinde yapılacak olan köprü 4 metre genişliğinde ve 20 metre boyunca olacaktır. Asma köprü olarak tasarlanan 5 metre yüksekliğinde ki kulelerinde köprüye adını verecek hikayenin simgesi 1 MECİT yerleştirilecektir. Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı'nın Çanakkale Sargı Yerinde yaşanmış hikayesini yansıtan köprü gece aydınlatmasıyla her geçişte hissettirecektir" dedi.

(GD)



03.08.2017 10:22:56 TSI

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