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Alaşehir zabıtasından güzellik salonlarına denetim



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, güzellik salonlarında ruhsat ve hijyen denetimi yaptı.

Halk sağlığını yakından ilgilendiren konulara büyük önem veren Alaşehir Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinin bu sefer ki denetim durağı güzellik salonları oldu. Güzellik merkezlerinin denetimleri için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ruhsat, Denetim ve Kontrol Amirliğine bağlı kadın memurların katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin hijyeni, sterilizasyonu, salonların genel temizliği, yeterlik belgeleri ile epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazların uygun kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığına bakıldı. Denetimlerle ilgili bilgi veren Zabıta Müdürü Erol Kacar, "Her geçen gün değişen ve gelişen ilçemize, kazandırılan yeniliklerden birisi olan ve insan sağlığına da direkt etki edebilecek uygulamaların bire bir yapıldığı güzellik salonlarının, kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan bu çalışmalarda ki amacımız; kalite standartlarını belirleyerek, bunu mümkün olan en üst seviyeye çıkartmaktır" dedi. Öte yandan güzellik merkezlerinde kullanılan cihazların her yılın aralık ayında İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta müdürlüklerine bildirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Kacar, IPL diye tabir edilen yoğun atılımlı, ışıklı aletlerin lazer cihazı olmadığını ve tüketiciyi yanıltan bu tip cihazların işletmelerde bulunması halinde cezai işlem yapılacağını söyledi.

(AY-Y)



03.08.2017 10:36:44 TSI

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