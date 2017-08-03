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Hacı Cümbüş Kavşağındaki çalışmalar tamamlandı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:45
Hacı Cümbüş Kavşağındaki çalışmalar tamamlandı
Hacı Cümbüş Kavşağındaki çalışmalar tamamlandı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri Kilis daha yaşanılabilir bir hale getirebilmek için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Hacı Cümbüş Kavşağı revizyon çalışmalarını tamamladığını ifade ederek, " Tespit edilen eksiklikler çerçevesinde çalışma yapılarak yeni bir hareket sağlandı. Dekoratif ağaçlar, dekoratif taşlar, çalılar ve mevsimlik çiçeklerle peyzaj çalışması tamamlanmıştır. Merkezi kavşaklarda yapılan revizyon hareketleri, görsel açıdan zenginlik bir o kadar canlılık sağladı. Dekoratif taş ve susuzluğa dayanıklı çalılar kullanılarak, hem suda tasarrufu hem de estetik görüntüyü yakalamak amaçlanıyor" dedi.
(MAD-OE-Y)

03.08.2017 10:47:43 TSI
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