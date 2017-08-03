ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ulupınar'a ziyaretçi akını

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:48
Ulupınar'a ziyaretçi akını
Ulupınar'a ziyaretçi akını

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Ulupınar ziyaretçi akınını uğruyor.
Kemer'in Ulupınar Mahallesinde akarsu üzerine kurulu işletmeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının 40 dereceleri geçtiği Antalya'da tatilciler serinlemek için doğası ve akarsuyu bulunan Ulupınar'ı tercih ediyor.Doğası, lezzeti, eğlence parkı, balık havuzu, gölet ve hayvanat bahçesiyle tercih edildiklerini ifade eden Şelale Restaurant sahibi Doğan Akkelle, günde 2 binin üzerinde tatilciye hizmet verdiklerini söyledi. 2006 yılından bu yana tatilcilere hizmet verdiklerini kaydeden Akkelle, "Dedelerim bundan 250 yıl önce gelmiş buralara. Biz onların mirasını devam ettiriyoruz. Bu bizim günlük yaşantı tarzımız, özel olarak bir şey yapmıyoruz. Konuklarımızı evimizdeki gibi ağırlıyoruz. Bizim amacımız Ulupınar'ın kalkınması, sadece bizim değil. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Yaz kış hizmet veriyoruz" dedi.
Akkelle, "Bu yıl yerli turist sayısı daha fazla. Burada hava sıcaklığı Antalya'ya göre çok daha serin. Gün boyu serin hava da sıkılmadan birçok aktivite yapılabilir. Fiyatlarımız da her bütçeye uygun."
(SÇ-SÇ-Y)

03.08.2017 10:50:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milletvekili Enç: &quot;Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ ENÇ: "ÇALIŞIYORUZ, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Alanya'ya modern kapalı kurban satış ve kesim tesisi
YEREL

ALANYA'YA MODERN KAPALI KURBAN SATIŞ VE KESİM TESİSİ
Türkiye'nin en büyük balıkçı çarşısı açılıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BALIKÇI ÇARŞISI AÇILIYOR
Manavgat'ta 1. Kitap Günleri Fuarı açıldı
YEREL

MANAVGAT'TA 1. KİTAP GÜNLERİ FUARI AÇILDI
Hedef, Dünya Şampiyonluğu
YEREL

HEDEF, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Yaz kurslarına büyük ilgi
YEREL

YAZ KURSLARINA BÜYÜK İLGİ
Konservatuvar kayıtları başladı
YEREL

KONSERVATUVAR KAYITLARI BAŞLADI
Al Yazma yeşil sahaya indi
YEREL

AL YAZMA YEŞİL SAHAYA İNDİ
Konyaaltı Kongre ve Fuar Merkezi Kitap Fuarına yetişecek
YEREL

KONYAALTI KONGRE VE FUAR MERKEZİ KİTAP FUARINA YETİŞECEK
Gazipaşa'nın yayla yolları asfaltlanıyor
YEREL

GAZİPAŞA'NIN YAYLA YOLLARI ASFALTLANIYOR
Finike'de hacı adayları uğurlandı
YEREL

FİNİKE'DE HACI ADAYLARI UĞURLANDI
Varsak Sanayi'ye yeni yol
YEREL

VARSAK SANAYİ'YE YENİ YOL
Döşemealtı Kadın futbol takımı 8 takım arasına kaldı
YEREL

DÖŞEMEALTI KADIN FUTBOL TAKIMI 8 TAKIM ARASINA KALDI
ATSO Başkanı'ndan Hayvan Hakları Vurgusu
YEREL

ATSO BAŞKANI'NDAN HAYVAN HAKLARI VURGUSU