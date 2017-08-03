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Siirt Köy Hizmetleri YSE Spor kuruldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde iş adamlarının da destek verdiği Siirt Köy Hizmetleri YSE Spor kuruldu. Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Botangücü Sporu'un isminin değiştirilmesiyle kurulan takımın kulüp başkanlığına İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, teknik direktörlüğü görevine de Sinan Bayraktar getirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği binasında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt kamuoyunu yıllardır özlenen Siirtsporla buluşturacaklarını söyledi. Siirt valiliği görevine başladığı günden itibaren kamuoyunun talepleri doğrultusunda, girişimler sonucu Siirtspor'a sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini aktaran Vali Atik, "İstanbul'daki iş adamlarıyla toplantı yaparak Siirtspor'u tekrar eski günlerine kavuşturma amacıyla yola çıktık. Allah bizi bu yolda utandırmasın, mahcup etmesin. En önemli ayağı Siirtsppor'un başında nitelikli bir hoca getirilmesiydi. Sinan Bayraktar ile anlaşarak bunu aştık. Kendisi de fedakarlık örneği gösterdi. Daha üst klasmanlarda görev alabilecek bir hoca. Kendisine Siirtspor'un durumunu anlattık, bize güvenerek geldi, resmi sözleşme imzalayacağız. Geçmişte yaptığı başarıları Siirtsporla yapacağına inanıyoruz. Siirtlilerin hem takıma ham hocamıza hem de bize destek olmasını bekliyoruz. Amacımız üst seviyedeki noktalara gelmektir. Bu noktada da elimizden geleni yapacağız. Siirt kamuoyu özlenen Siirt'te, Siirtspor ile buluşturacağız. Takımın ismi resmi anlamda Siirt İl Özel İdare YSE spor olmasına rağmen kendi aramızda Siirt Köy Hizmetleri YSE Spor olacak. Şimdiden takıma başarılar diliyor. Siirt valiliği olarak bu takımın arkasında olacağımızı belirtiyor ve ekibimize de hoş geldin diyorum" dedi.

Siirt'te birkez daha bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Siirtspor Teknik Direktörü Sinan Bayraktar ise yıllar önce oyuncu olarak, teknik heyet kadrosunda yer alarak geldiği Siirt'e bu kez teknik direktör olarak geldiğini söyledi. Bayraktar, "İnşallah Siirt halkına ve sizlere mahcup olmadan ligi tamamlamayı amaçlıyorum. En büyük desteğimiz taraftar, ben burada taraftarın gücünü biliyorum, hep beraber basınıyla taraftarıyla bu işin üstesinden gelmemek için hiçbir sebebimiz yok" dedi.

Program imzaların atılmasıyla sona erdi. Önümüzdeki günlerde yeni transferler yapılacağı belirtildi.

(MND-AKK-Y)



03.08.2017 10:56:34 TSI

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