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Milletvekili Erdoğan'dan Gaziantep-Adıyaman Duble Yoluna sıcak asfalt müjdesi



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep-Adıyaman duble yol güzergahındaki Yavuzeli-Araban-Besni-Adıyaman-Gölbaşı yol ayrımına kadar olan 73 kilometrelik duble yolun sıcak asfalt yapılacağı müjdesini verdi.

Milletvekilliği dönemi içerisinde bölgenin yol, su, elektrik ve sulama barajları gibi sorunlarına çözüm üreterek bölgenin tüm sorunlarının çözümüne destek sağlayan ve Gaziantep-Adıyaman karayolunun bölünmüş duble yol olması için yoğun çaba gösteren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, ''Proje bedeli 217 milyon 500 bin TL olan Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü sınırları içindeki toplam proje uzunluğu 73 kilometre olan duble yolun 61 kilometresi BY-SK olarak tamamlanmıştır'' dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında, '' Çat Boğazı Barajı varyantından dolayı eksik kalan 12 kilometrelik ile yolun tamamı BSK Sıcak Karışım Asfalt olarak yapılması planlanmıştır. Kilometre 0+000-20+000 arasında yatay ve düşey projeleri onaylanmış olup, kavşak projeleri hazırlanmaktadır. Ayrıca, Kilometre 20+000-73+985 arasının onaylı projesinin mevcut olduğunu belirten Milletvekili Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince duble yolun iyileştirilmesi için şuan sathi kaplama asfalt çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar devam ettiğini, 2018 yılı içinde de yolun tamamının BSK Sıcak Karışım Asfalt yapılacağı müjdesini verdi.

(AKG-OE-Y)



03.08.2017 11:01:49 TSI

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