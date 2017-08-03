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GÜRKADEM, kadınların ikinci evi oldu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:03
GÜRKADEM, kadınların ikinci evi oldu
GÜRKADEM, kadınların ikinci evi oldu

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından açılan Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi (GÜRKADEM), dört aylık sürede çeşitli alanlarda 75 kadına hizmet verdi.
GÜRKADEM binasında, Gürpınar Kadın Emeği Programı (GÜRKEP) bünyesinde açılan ve 75 kadının hizmet aldığı atölyelerde şiş örücülüğü, kilim dokumacılığı ile makine ve el sanatları kurslarında eğitim veriliyor. Mesleki kursların yanında sosyal aktivitelerin de düzenlendiği merkez, kadınların adeta ikinci evi haline geldi. Zaman zaman ev ziyaretleri de gerçekleştiren merkez çalışanları, ailelere çeşitli hediyeler veriyor.
GÜRKADEM sorumlusu Hava Payzin, Gürpınar Kadın Emeği Programı (GÜRKEP) sayesinde kadınların ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunacağını ifade etti. Payzin, kilim dokumacılığı kursunun tamamlandığını, şiş örücülüğü ile makine ve el sanatları kurslarında ise sona gelindiğini ifade etti. Makine ve el sanatları kurslarında takı kutuları, çeyizlik ve havlu işlemeleri üretildiğini ifade eden Payzin, şiş örücülüğü kursunda da iplerden oyuncak, bebek yeleği, hırka ve peçetelik ile iğne oyası elde ettiklerini anlattı.
Merkez bünyesinde spor kursu başlattıklarını da kaydeden Payzin, "Bu merkez kadınlarımız için çok iyi bir yer haline geldi. Burada hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyorlar. Kursun yanında zaman zaman sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Son olarak 15 Temmuz şehidimizin ailesiyle ilçemizin doğal ve turistik mekanlarını gezdik. Merkezimizde diyetisyen ve uzman kontrolünde spor faaliyetleri başlattık. Kursiyerlerimize sosyal hizmetin yanında psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyoruz" dedi.
(MSA-Y)

03.08.2017 11:05:43 TSI
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