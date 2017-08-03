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Başkan Sözlü'den Karboğazı Zafer Şöleni'ne davet



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Karboğazı Zafer Şöleni'ne tüm Adanalıları davet etti. Sözlü, yapılacak şölene ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşunda 44 Kuvayi Milliyeci'nin bir tabur Fransız askerine karşı kahramanlık destanı yazdığı Toroslar'daki Karboğazı geçidinde bu yıl 17'ncisi organize edilen Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni, 5-6 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.



"Tüm hemşerilerimiz davetlidir"

Başkan Sözlü, "Esaret tanımaz büyük Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinde ve Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir payı olan, 44 Kuvayi Milliyeci'nin bir tabur Fransız askerine karşı asırlarca unutulmayacak kahramanlık destanı yazdığı Karboğazı geçidinde; Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyeleri ile ortaklaşa düzenlediğimiz ve bu yıl 17. gerçekleştirilecek olan Karboğazı Zafer Şöleni'ne siz değerli hemşehrilerimin katılımını bekliyorum" diyerek yapılacak şölene tüm Adanalıları davet etti.



Ücretsiz otobüs seferleri

Yapılacak şölene Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.00'de Adana İstasyon Meydanı, Pozantı Belediyesi önü ve Tekir Belelediyesi önünden, Mersin'den de Cumartesi 06.00-15.00, Pazar 06.00-11.00 saatleri arası her saat başı Cumhuriyet Meydanı, Forum AVM önü ve Mezitli Belediyesi önünden, Tarsus'tan ise Cumartesi 07.00-16.00, Pazar 06.00-11.00 saatleri arasında her saat başı Eski Adliye önü, Cetvel Köprü Başı, Tarsus AVM Karşısı'ndan ücretsiz otobüs seferleri ile vatandaşlar ulaşım sağlayabilecek.

(ELF-Y)



03.08.2017 11:21:01 TSI

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