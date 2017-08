YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik: "Biz önce yoldaş olduk şimdi yolda yürüyoruz"

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik: "Biz önce yoldaş olduk şimdi yolda yürüyoruz"



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 mahalle muhtarı ve 35 köy muhtarı, Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında Altıntaş Gençlik Merkezi Salonunda yapılan kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Ataselim, Emniyet Amiri Sıracettin Karakaya ve kurum amirleri katıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla alakalı bilgiler verdi.

Kaymakam Çelik mahalle ve köylerde bitirilen hizmetlerle alakalı muhtarlara ve kurum amirlerine bilgiler verdi. Çelik, ''2017 Köydes programı kapsamında 20 köye 20 bin metrekare kilitli parke taşı, 10 köye kamelya, Yapılcan-Murathanlar-Yolçatı köyleri BSK asfalt kaplama 4.2 kilometre, Alibeyköy-Çakırsaz köyleri 1.kat asfalt kaplama 3 kilometre, Gökçeler köy yolu BSK asfalt kaplama 3,5 kilometre yapılıp hizmete sunulan yollarımız köylerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Devletimiz elinden gelen her hizmeti yapmaktadır. Vatandaşımız en iyi, en kaliteli hizmeti her zaman hak etmektedir. Her yıl yapılan hizmetler daha da artacak ve bunun için hep birlikte, elbirliyi ile çok çalışacağız'' dedi.

Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Çelik, ''Bu tür toplantılarla birbirimizle daha çok kaynaşıyor ve yakınlaşıyoruz. Altıntaş'ta göreve başlayalı 5 ay oldu. Birlik ve dayanışma son derece beni etkiledi. Belediye Başkanıma, tüm muhtarlarımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma bu birliktelik ve dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz bizim için ayrı ayrı değerlisiniz. Arapların güzel bir söylemi vardır 'Evvel refik, Bade'l tarık' (Önce yoldaş, sonra yol.) Biz önce yoldaş olduk şimdi yolda yürüyoruz'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



03.08.2017 11:22:13 TSI

NNNN