YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya'da cenaze yıkama kursuna ilgi

Kütahya'da cenaze yıkama kursuna ilgi

- Kursiyerlere, cansız manken üzerinde cenazenin nasıl yıkanacağını uygulamalı gösterildi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan 'cenaze hizmetleri kursu'nda kursiyerlere, bir cenazenin yıkanmasından ve defin işlemleri uygulamalı olarak gösteriliyor.

Kursta eğitim alan yaklaşık 20 kursiyer cenaze yıkama, kefenleme, cenaze namazı ve defin işlemleri hususunda dersler alan kursiyerler, bir cansız mankeni yıkayıp, kefenlediler.

Kurs öğreticisi Turhan Bayatlı, dinimiz ve insani görev açısından cenaze yıkama kursunun önemli olduğunu belirterek, "Cenaze Hizmetleri Kursu kapsamın'da 20 öğrenciye Cenaze kefenleme, yıkama, cenaze namazı ve defin işleri işleri anlatılıyor. Daha sonra ise gasilhane'de pratik eğitim veriliyor.Kursumuza katılanlara, cansız manken üzerinde cenazenin nasıl yıkanacağını uygulamalı gösteriyoruz" dedi.

Kursiyer Süleyman Kartal cenaze yıkama işlemlerinin müslümanların üzerine fark olduğunu, yıkayan olmazsa cenaze her müslümanın sorumlu olduğunu belirtti.

Mimar Erkan Morkoç ise, "Özellikle bu kursa gelmek istedim. Çünkü üzerimize farz olan bir dini vecibedir. Dünya'nın bin türlü hali var yakınımızın cenazesini yıkamamız gerekebilir bu yüzden kendi cenazemizi de yıkaya bilmemiz için bun kursa katıldı" diye konuştu. (HCA-EFE)



03.08.2017 11:22:53 TSI

NNNN

