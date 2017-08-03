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Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali için iş yeri ihalesi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından 11-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali için, festival alanında oluşturulan işyerlerinin satış ihalesi yapıldı.

Belediye Düğün Salonunda Komisyon Başkanlığını Belediye Başkan vekili Süleyman Akçay'ın yaptığı işyeri satış ihalesinde 108 iş yerinin yüzde 80'ni kiralanırken, festival süresince ilçe merkezinde iş yerlerini açacak iş yeri sahipleri 100 TL ile 1000 TL arasında belediyeye ücret ödeyecekler. İlçe merkezinde iş yerleri nöbet sistemi uygulanan iş yerleri hariç, saat 20.00'de kapatılacak.

Belediye yetkilileri, kalan diğer 21 iş yerinin festivalin başlamasına kadar satılmasını beklediklerini söylediler.(MA-EFE)



03.08.2017 11:23:07 TSI

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