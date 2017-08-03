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Dündar'dan Başsavcı Kuş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'ya tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Dündar, Bursa Adalet Sarayı'ndaki makamında ziyaret ettiği Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Osmangazi'nin Türkiye'nin en büyük 4. ilçesi olduğunu belirten Osmangazi Mustafa Dündar, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Uğurhan Kuş'a bilgi verdi. Ziyaretten dolayı Başkan Dündar'a teşekkür eden Başsavcı Kuş, Bursa gibi güzel bir şehirde görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

(MŞ)



03.08.2017 11:31:02 TSI

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