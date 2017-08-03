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Müdür Bildirici'den Yüksekova'daki ailelere ziyaret



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar (APS) Hakkari İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve beraberindeki çalışanlar, Yüksekova'da aile ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçede maddi olarak zorluk çeken ailelerin evlerine giden Bildirici ve beraberindekiler, ailelerin sorunlarını dinleyerek, yaşadıkları sıkıntıları not aldı. Yapılan ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Mehmet Akif Bildirici, psikososyal destek çalışmaları kapsamında birçok eve ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksekova'da toplam 8 bin 238 aileye ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilici, bu ailelerin 50 binin üstünde bir nüfusa tekabül ettiğini söyleyerek, "453 aileye 3 milyon 11 bin 978 TL'lik bir nakdi yardımımız oldu. Son bir yıl boyunca psikososyal destek kapsamında Yüksekova'da tespit ettiğimiz ve ağır engellisi olan bin 335 aileye evde bakım maaşı verilmektedir. Yine son bir yıl içerisinde sosyal destek kapsamında aylık 250 bin, yıllık da 3 milyon TL olmak üzere yardım yapıldı. Son bir yıl içerisinde Yüksekova'da 2 bin ailemize 1 milyon 400 bin TL doğum yardımı kapsamında yardım yapılmıştır" dedi.

Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde çalışan personellerin 7/24 saat boyunca hizmet ettiklerini ifade eden Bilici, basında çıkan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak gerekli sosyal hizmet modellerinden yararlanmalarını sağladıklarını belirtti.

(MSA-Y)



03.08.2017 11:51:51 TSI

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