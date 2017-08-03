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Aşkale'de 15 Temmuz kupaları sahiplerini buldu



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ERZURUM (İHA) - Aşkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri Kur'an Kursları arası '15 Temmuz Futbol Turnuvası' sona erdi. Dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Aşkale gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri '15 Temmuz Yaz Kur'an Kursları arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Aşkale İlçe Stadı'nda düzenlenen Turnuva sonunda dereceye giren takımlara Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupa ve madalya verildi. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen maçlarda Yaz Kur'an Kurslarına iştirak eden Aşkaleli minik hafızlar, sporseverleri futbola doyurdu.

Aşkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır, "Kaymakamlığımızın öncülüğünde İlçe müftülüğümüz ile güzel ve anlamlı bir turnuva yaptık. Futbol turnuvasını final maçı ile noktaladık. İnşallah bu turnuvamızı geleneksel hale getireceğiz. Emeği geçen personel arkadaşlarıma ve ilçe müftülüğü personel ve imam hatiplerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(ERZ-ÖB-Y)



03.08.2017 11:55:35 TSI

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