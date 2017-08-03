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Sahil kenti Kocasinan'da gemi ehliyeti sınavı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi ile Mersin Liman Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Gemi Sevk ve İdare Belgesi' sınavının 5.incisi gerçekleştirildi. Sınava müracaat eden 37 kişi önce yazılı, daha sonra uygulamalı olarak Yamula Baraj Gölü'nde tekne üzerinde sınava tabi tutuldu.

İnsan odaklı birçok çalışmaya imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitim sonucu alınan sertifikanın Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüm iç sularda geçerliliğinin bulunduğunu vurguladı.

Kocasinan'a daha iyi hizmet verebilmek adına yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'nin denizi olan Yamula ve Bayramhacı Barajı'nda, Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüm iç sularda çalışacak, tam boyu 35 metreden küçük özel veya ticari amaçlı iç su araçlarını kullanan kişilerin belgelerini veriyoruz. Bu yıl çevre illerin de katılımıyla 5.incisini gerçekleştirdiğimiz sınav ile toplamda 229 kişiye gemi sevk ve idare belgesi verilmiştir. Verdiğimiz eğitimle su üzerinde yaşanacak olası tehlikelere karşı alınacak önlemleri de öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Çolakbayrakdar Kocasinan Belediyesi'ne bağlı Yamula'da 72, Bayramhacı Baraj Gölü'nde ise 9 olmak üzere toplam 81 tekne kaydının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından önce Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda eğitim verildi. Eğitimde COLREG kuralları, basit seyir bilgisi, gemicilik ve iç sularda emniyet konularında bilgilendirme yapılarak, yazılı sınav gerçekleştirildi. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Yamula Baraj Gölü'nde tekne üzerinde uygulamalı sınava tabi tutuldu.

İç sularda güvenli bir taşımacılık ve balıkçılık yapmak için gereken belgeyi alan Bilal Başkonuş, böyle bir imkanı sunduğu için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Kahramanmaraş'tan gelip burayı gördükten sonra bu güzelliği takdir etmemek elde değil. Uygulamalı olarak eğitim aldığımız için tekne konusunda bilgi sahibi olduk ve bu bize farkındalık kattı. İnşallah Kocasinan'da bulunan güzellikleri Kahramanmaraş'a taşırız" diye konuştu.

Gemi Sevk ve İdare Belgesi alımı için düzenlenen sınava katılmak isteyenlerin öğrenim belgesi, sağlık raporu ve 8 adet fotoğraf ile Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurmaları yeterli olacağı öğrenildi.

(SK)



03.08.2017 11:57:06 TSI

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