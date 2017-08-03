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Celil Hekimoğlu Yatırım Adası'ndaki yer ve enerji sorununa dikkat çekti

- Hekimoğlu Döküm Sanayii İcra Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu:

- "Yapılması planlanan Yatırım Adası'nın büyüklüğü 1800 değil de 10 bin dönüm olmalıydı"

- "Trabzon'daki sanayicilere toplam 500 dönem yer kalmış; sadece 200 dönümünü biz istiyoruz demek ki yer yok orda şuan"



(Fotoğraflı)



Gökmen Şahin

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Arsin ilçesi sahilinde yapılması planlanan Yatırım Adası'nın mevcut projedeki hali ile Trabzonlu sanayicilerin ihtiyacını tam olarak karşılayamayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hekimoğlu Döküm Sanayii İcra Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, Yatırım Adası'nın Trabzon için çok önemli bir proje olduğunu hatırlattı. Hekimoğlu Döküm olarak Yatırım Adası'nda 200 dönüm bir yere talip olduklarını belirten Celil Hekimoğlu "Planımızı yaptık, dosyamızı hazırladık. Ticaret Odası'na sunacağız. Çok doğru bir yatırım, çok iyi bir planlama. Öncelikle bunu düşünenlere çok teşekkür ederim. Fakat orda şöyle sıkıntı var. Yer çok ufak. Orada 1800 dönüm yer planlanıyor. Bence bu konuda biraz daha büyük düşünmemiz lazım. Çünkü Trabzon'u daha büyütecek imkanımız yok. Tabi ki çok büyük bir maliyetini olduğunu kabul ediyorum. Ancak Trabzon'da artık sanayi parseli kalmadı. Bu projeyi büyütmemiz azım. Bence bin 800 değil de 10 bin dönüm olmalıydı. Mesela 1800 dönümde benim aldığım bilgiye göre, Trabzon'daki sanayiciler toplam 500 dönüm yer kalmış. Sadece 200 dönümünü biz Hekimoğlu Döküm olarak talibiz. Demek ki yer yok orda şuan. Çünkü bir kısmı yurt dışından gelecek yabancılara ayrılmış arazi. O yüzden burası bize yetmez. Bir 10 yıl sonrasını düşüneceksek yetmez. Ancak bugünü kurtarırız. Bu arazinin 10 bin dönüme çıkartılması lazım ki Trabzon'un geleceğini kurtarabilsin" dedi.



"Yatırım Adası için ciddi bir enerji yatırımı yapılması lazım"

Yatırım Adası'nın enerji sorununun da nasıl çözüleceği ile ilgili pek bilgi sahibi olmadığını kaydeden Hekimoğlu "Buraya ciddi bir enerji yatırımı yapılması lazım. Trabzon'da enerji çok büyük bir sorun. Biz orda döküm fabrikası kurmayı düşünüyoruz. Bu bölgede böyle bir elektrik yok şuan. O yüzden bunların planlanması lazım. Önüne mutlaka bir liman yapılması lazım. Mevcut liman oraya da taşınabilir. Şehirdeki mevcut liman tamamen şehrin içinde kaldı bugün. Orayı da kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. Yani bu sadece yatırım adası olarak denizi doldurmak değil de daha detaylı düşünerek daha kompleks bir yatırım olursa Trabzon geleceğini kurtarır. Bence biz buradan 50 yıl sonrayı planlamamız gerekir. Hazır kanun değişikliği yapılmış, bu büyük bir nimet bizim için" ifadelerini kullandı.

Devletin bölgede yatırımlara büyük destek olduğuna da vurgu yapan Hekimoğlu "Trabzon 3. Yatırım bölgesinde. Yüzde 25 teşvik indirimi var. Ama hükümetimiz bu sene bitmek şartıyla yatırım yapan firmaların teşviğini yüzde 40'a çıkarttı. Bir çok kişi bunu bilmiyor. Yüzde 40 çok ciddi bir yatırım. Yaptığınız yatırımın yüzde 40'nı vergiden mahsup ediyorsunuz. Bu yüzden biz de bu sene sonuna kadar çok önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Geçen yıldan yüzde 10 daha iyiyiz. Daha çok üretim ve satış yaptık. Bizim pazarımız Avrupa Birliği ve Almanya. Özellikle bu yıl bu ülkelerle yaşadığımız sorunlar bizi korkuttu ancak korktuğumuz olmadı. Ticaretimiz devam ediyor" diye konuştu.

(GÖK-ÖS-Y)



03.08.2017 12:13:05 TSI

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