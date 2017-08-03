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Vali Köşger, Köşk ilçesinde incelemelerde bulundu



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AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Köşk ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın'da göreve başlamasının ardından gerçekleşti ilçe ziyaretleri kapsamında Köşk Kaymakamlığı, Köşk Belediyesi, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karatepe Şehitliğini ziyaret etti. Vali Köşger, Köşk Hükümet Konağı önünde Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç ve daire amirleri tarafından resmi törenle karşılandı.

Kamu kurum ve kuruluşları ziyaretlerinin ardından Karatepe Şehitliğinde şehitler için dua eden Vali Köşger, Başkan Kılınç'tan şehitlik hakkında bilgi aldı. Daha sonra İnşaatı devam eden Anadolu Lisesini de ziyaret eden Vali Köşger, çalışmaları yerinde inceledi. Köşger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş'tan Köşk ilçesinin eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili kısa bir brifing aldı.

(MB-Y)



03.08.2017 12:35:55 TSI

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