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Haliliye'de kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:35
Haliliye'de kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi
Haliliye'de kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, kaçak olarak yapıldıktan sonra terk edilen 4 katlı yapının yıkımını arsa sahipleriyle ortaklaşa şekilde, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirdi.
Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bamyasuyu Mahallesinde yaptığı denetimler sırasında 4 katlı terk edilmiş inşaatın kaçak olduğunu saptadı. Madde bağımlılarının da barınağına dönüşen yapının, alınan Encümen Kararı ile yıkılmasına karar verildi. Arsa sahipleriyle yapılan görüşme sonunda, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde 4 katlı yapının yıkımı iş makineleriyle gerçekleştirildi.
Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kaçak yapıyla, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(AK-OE-Y)

03.08.2017 12:36:37 TSI
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