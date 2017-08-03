YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TCDD Genel Müdürü Apaydın, Karaman'da hızlı tren çalışmaları inceledi

TCDD Genel Müdürü Apaydın, Karaman'da hızlı tren çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Karaman-Konya ve Karaman-Ulukışla anasında yapılan hızlı tren çalışmalarını inceleme üzere Karaman'a geldi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile görüşen TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, dana sonra başkanla birlikte Larende altgeçit inşaat alanını, yaya altgeçidi ve peron çalışmalarını inceledi.

TCDD Genel Müdürü Apaydın, hızlı tren hattını en kısa sürede hizmete açmak için geceli gündüzlü çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, söz konusu proje kapsamında demiryolu hattındaki hemzemin geçit kazalarını önlemek amacıyla 1 adet alt ve 4 adet üstgeçit inşa edileceğini söyledi. Karaman Belediye sınırları içerisinde yapılan geçit çalışmalarında Karaman Belediyesinin büyük desteğini gördüklerini kaydeden TCDD Genel Müdürü Apaydın, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür etti.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise, kazaların önüne geçilmesi ve şehir içi trafik akışının hızlanması için alt ve üst geçit yapımına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, bu çalışmalarda belediye olarak üzerine düşen ne görev varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Çalışkan, "Karaman'ı kuzey aksında Konya'ya hızlı trenle, oradan YHT'lerle İstanbul ve Ankara'ya, güney aksında ise Adana ve Mersin'e hızlı demiryoluyla bağlayacak projeye büyük önem ve destek veriyoruz. Bu proje; hızlı yolcu taşımacılığının yanı sıra bir sanayi merkezi olan şehrimizden hızlı yük taşımacılığı da yapılarak Karaman'ın ekonomisine katkı sağlayacak. Proje tamamlandığında şehrimizin gelişmesinin önü açılacak. Diğer yandan Karaman Belediyesi ve TCDD işbirliğiyle yapımına başlanan Larende alt geçidinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu yılın Eylül ayında tamamlanıp hizmete girecek. Bununla birlikte 4 ayrı noktadan daha Larende, Sümer ve Yenişehir Mahallelerini üst geçit ile şehre bağlayacağız. Tüm bu projelerin tamamlanması için büyük gayret gösteren Sayın Genel Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MD-AH-Y)



03.08.2017 12:42:58 TSI

NNNN

