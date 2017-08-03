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Bayburt'un 'coğrafi işareti' belirleniyor



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü ve yerel kurumların katkılarıyla doğal ürünler, tarım, maden, el sanatları ve sanayi ürünleri ile Bayburt'un Coğrafi İşaretini belirlemek üzere çalışma başlattı. Proje kapsamında Bayburt'la özdeşleşen ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınarak Bayburt'un 'Coğrafi İşareti' olarak belirlenecek.

Konuyla ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan ve STK Temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt'un tescilli ürünü bulunmayan 11 ilden birisi olduğuna dikkat çekti. Bu eksikliği gidermek üzere mevcut çalışmalara biraz daha hız verdiklerini aktaran Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bayburt'un gıda ürünleri, sınai ürünler, kültürel ögeler gibi kendine özgü birçok ürüne sahip olduğunu görüyoruz. Bugünün dünyasında Patent/Marka konusu gerçekten önemli bir konu. Birçok alanda olduğu gibi bu konuda da ciddi bir rekabet var. Uluslar, ülkeler artık markalarla yarışıyorlar. Markanız varsa farkındalığınız çok daha fazla. İsterseniz teknoloji isterseniz gıda alanında bir markanız olsun. Ülke olarak bu konuda belki biraz geç kalmış gibiyiz. Birilerinin bu değerlerimize bizden önce sahip çıkmadan bizim bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekir. Amerika'da yoğurdumuz bile 'Grek Yoğurt' olarak satılıyor. Oysa ki; yoğurt Türklere özgü bir üründür. Yüz yüz bizim yemek kültürümüzden doğmuş bir üründür. Fakat ABD'de bu şekilde satılıyor. İsmi bile İngilizceye Türkçe 'den geçmiştir" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt'un 'Coğrafi İşareti' olabilecek unsurlar üzerinde bir çalışma hazırlandığına değinerek, "Her kurumumuzun bir ya da iki ürüne talip olması suretiyle kısa sürede Bayburt'u tescilli ürün sahibi olan bir ilimiz yapacağız. Hazırlanan listeye bakıldığı zaman çoğu ürünün Bayburt'a özgü olduğu görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu görev Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza verilmiş durumda. Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal da bu konuyu yakından takip ediyor. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlerde gerekli çalışmaları yaparak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu'na göndereceğiz" diye konuştu.

Tescilli ürünlerin ticari kazanç sağlaması noktasında önemli bir avantaj sağlayacağına vurgu yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Biz Bayburt ili olarak tarımla, turizmle ilgili bir fuara gittiğimizde öncesinde yaptığımız bu çalışmalarımızı birer kaynak haline getirip, farklı dillere çevirisini sağlayarak bir farkındalık oluşturup ilimizin tanıtım ve gelişimine hep beraber katkı sunabiliriz. Bugün bu vesileyle düğmeye başmış olduk. Valilik olarak bunun takipçisi olacağız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün de gerekli sekretarya çalışmalarını yapmasıyla bu hafta içerisinde çalışmaları başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Ürün tescili için herkesin başvuruda bulunabileceğini bildiren Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızılkaya ise gerekli bilgilere Türk Patent ve Marka Kurumu'nun internet adresinden ulaşabileceğini belirtti.

Bayburt'un 'Coğrafi İşareti' olarak 11 ürün belirlendiğini bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Ticaret Sanayi Odası tarafından önerilen Ehram Dokuma, Bayburt Ketesi, Bayburt Tel Helvası, Çimağıl Loru, Lor Dolması, Bayburt Balı, Çaşır Salamurası, Kavut Çorbası, Darğun Otu, Kokoç ve Karın Kaymağı'nın Türk Patent ve Marka Kurumu'na iletildiğini söyledi.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

(YY-ÖB-Y)



03.08.2017 12:47:39 TSI

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