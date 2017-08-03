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Ak Parti Milletvekillerinden Kdz. Ereğli Belediyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu ile İl ve İlçe teşkilatı Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti. AK Parti Milletvekilleri ziyarette, "Ereğli'de belediyemiz büyük işler yapıyor. Çalışmaları takdir ediyoruz ve yeni çalışmalar noktasında başkanımız ve belediyemizin yanındayız" dediler.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu, İl Başkanı Zeki Tosun çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldikleri Kdz. Ereğli'de, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, beraberinde belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Milletvekilleri Özbakır ve Çaturoğlu'nu Belediye girişinde zabıta mangası eşliğinde karşıladı.

Kdz. Ereğli halkı adına Milletvekillerine ziyaretleri için teşekkür eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, memnun olduğunu söyledi. Uysal konuşmasında, "Öncelikle ziyaretten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Sizlerle de paylaştığımız projelerimizin Ankara'da takibi desteğinizi alıyoruz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bu güne kadar çok sayıda hizmet yaptık. Bu hizmetlerin ve hayata geçen projeler için bir açılış programı organize etme hazırlığındayız. Önümüzdeki günlerde sizleri de ziyaret ederek, bir planlama dâhilinde bu açılışlarımızı yapmak istiyoruz" dedi.

Çaturoğlu: Belediyemiz Büyük İşler Yapıyor

Kdz. Ereğli'nin geleceğinin parlak olduğunu belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, büyük işler yapıldığını ifade etti. Çaturoğlu, "Ereğli'de belediyemiz büyük işler yapıyor. Çalışmaları takdir ediyoruz ve yeni çalışmalar noktasında başkanımız ve belediyemizin yanındayız. Ereğli'yi canlı tutmak konusunda en önemli görev yerel yönetimlere düşüyor. Ülkemizdeki koşullar dikkate alındığında Ereğli de önemli işler gerçekleştiriliyor. Yapılan işler için teşekkür ve tebrik ediyoruz. Ereğli'nin ve Zonguldak'ın geleceği parlak" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır'da yaptığı konuşmada; "Başkanımız izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla başarılı çalışmalar içinde. İlçenin çehresi değişiyor. Başkanımız bizim başkanımız ona sahip çıkacağız ve destekleyeceğiz. Yerel yönetimler partimizin yüz akıdır. Belediyelerimiz ne kadar başarılı olursa bu durum partimize o kadar olumlu yansıyor. Başkanımızı kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından AK Parti mensupları toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

(VK-RFK-Y)



03.08.2017 13:01:04 TSI

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