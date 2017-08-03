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Başkan Albayrak, "Tekirdağ tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki başkentidir"

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:02
Başkan Albayrak, "Tekirdağ tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki başkentidir"
Başkan Albayrak, "Tekirdağ tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki başkentidir"

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA)  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye'de üretilen buğdayın 20'de 1'i, ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanolanın yüzde 66'sı, arpanın yüzde 3'ü, üzümün yüzde 2'sinin bu bölgede üretildiğini belirterek, "Tekirdağ tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki başkentidir" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu-Trakya 10.Tarım, Hayvancılık, Süt Endüstrisi, Tohumculuk, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri ve Mekanizasyon Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmasında, Tekirdağ 30 Mart 2014 yılından sonra Büyükşehir statüsüne alınan 14 ilden biri olduğunu hatırlattı. Albayrak, "Büyükşehir olduğumuz günden bu güne ilimizi marka şehir yapmak için çalışmalara devam ettik. Tekirdağ tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki başkentidir. Türkiye'de üretilen buğdayın 20'de 1'i, ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanolanın yüzde 66'sı, arpanın yüzde 3'ü, üzümün yüzde 2'si bu bölgede üretiliyor. Türkiye'nin buğday üretimi dekar başına 251-270 kilogram iken ilimizde 510 kilograma ulaştık. Tekirdağ'ın bu değerinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Tarım ve hayvancılık derken hayvancılık özel bir önem arz ediyor. İlimizde günlük ortalama olarak 1000 ton süt üretiliyor. Bu rakam Türkiye ortalamasının üzerindedir. Tarım İl Müdürlüğümüzle ortak çalışmalar yaparak Tekirdağ tarımına yeni projelerle katkıda bulunduk. Hayvancılıkta özellikle Malkara İlçemiz büyük önem taşıyor. Bu anlamda Malkara İlçemizde 9 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye'nin ikinci büyük et kombina tesisinin temelini atacağız. Bunların yanı sıra kaba yem açığının giderilmesi için çalışmalar yaparak 89 bin dönüm merayı iyileştirdik ve kaba yem üretimini dört katına çıkardık. Arıcılığı geliştirmek için arı ve kovan destekleri, mandacılığı geliştirmek için projeler hayata geçirdik. Süleymanpaşa İlçemizde Toptancı Sebze ve Meyve Hali inşa ediyoruz. Deniz ürünleri halimizi bitirmek üzereyiz. Tekirdağ gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır" diye konuştu.
(SK-MEF-Y)

03.08.2017 13:05:01 TSI
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