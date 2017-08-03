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SAMEK'lerde, yeni yetenekler gün yüzüne çıkıyor



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SAKARYA (İHA) - Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde yaz kursu eğitimlerinin devam ettiği SAMEK'lerde, yeni yetenekler gün yüzüne çıkıyor. Tasarım ve Resim branşlarında eğitim alan öğrenciler, yeni eserler ortaya çıkarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren SAMEK'lerde yaz kursu eğitimleri devam ediyor. Geyve SAMEK'te eğitimlerin gerçekleştirildiği tasarım ve resim dersinde öğrenciler, kendilerini geliştiriyor. Tasarım dersinde farklı objelerden yeni ürünler ortaya çıkarılırken, resim dersinde ise vektörel ve kolaj çizim çalışmaları öğreniliyor.

Tasarım branşı öğreticisi Aslı İleri, "Öğrencilerimiz kullanılmayan nesnelerden yeni ürünler ortaya çıkartıyor ve bu ürünleri gündelik hayatta kullanılır hale getiriyorlar. Çalışmalarımızda gereksiz ve çöp olan ürünleri hayal güçlerini kullanarak yeniden tasarlıyor bir nevi geri dönüştürerek kullanılır hale getiriyoruz. Son olarak kullanılmayan kalorifer borularından bilgisayar kullanırken kolaylık sağlayacak bir altlık hazırladık" dedi.

Resim branşı öğreticisi Derya Yıldırım, "Öğrencilerimiz ile vektörel ve kolaj çizimler yaparak birbirinden güzel tasarımlar meydana getiriyoruz. Çizimleri yaparken hiçbir konuya tabi tutulmadan tamamen öğrencilerimin sevdiği ve çizmekten hoşlandığı nesneleri kağıda yansıtmalarını istiyorum. Kurslarımızda sona doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız çok iyi bir gelişim kaydetti. Gelişmelerden çok memnun kalıyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri gerçek hayatta kullanırken zorluk çekmeyeceklerdir" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



03.08.2017 13:27:07 TSI

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