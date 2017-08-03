ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konyaaltı yaz şenlikleri başlıyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:27
Konyaaltı yaz şenlikleri başlıyor
Konyaaltı yaz şenlikleri başlıyor
- Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği şenliklerde 900 güreşçi er meydanına çıkacak
- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek:
-"Bu yıl atasporumuz güreş gurur yılımız oldu. Kürsülerde 4 ödülden 3'ünün Antalya'dan olması hepimizi gururlandırdı, onurlandırdı"

(Fotoğraflı)

Suat Metin
ANTALYA (İHA)- Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenleyeceği yaz şenliklerinde aralarında bu yıl Kırkpınar'da başpehlivan olan İsmail Balaban'ın da bulunduğu 900 güreşçi boy gösterecek. 2 gün sürecek olan şenlikler Ayşe Dinçer ve Volkan Konak konserleriyle başlayacak.
Konyaaltı Belediyesi 20. Yaz Şenlikleri 5 Agustos Cumartesi günü Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer ve Volkan Konak konseriyle başlıyor. Feslikan Yaylası'nda saat 19.30'da başlayacak olan konserde sanatçılar sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek. Şenliklerin ikinci günü ise 900 güreşçi er meydanında boy gösterecek. Aralarında 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban'ın da olduğu 50 başpehlivan mücadele edecek.
23 yıllık siyasi hayatında atasporları gibi tüm sporlara destek olmaya çalıştığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu yıl atasporumuz güreş gurur yılımız oldu. Altın kemer ve ödüllerle gurur duyduk. Kürsülerde 4 ödülden 3'ünün Antalya'dan olması hepimizi gururlandırdı, onurlandırdı" dedi
Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklasını severim' sözüyle bütün sporculara nasihatler verdiğini ifade eden Böcek, "Bugün altın kemeri getiren İsmail kardeşime 2008 yılı itibariyle hep bu nasihatte bulundum. O da gerçekten bizi kırmadı. İnançla bu altın kemerin sahibi oldu" diye konuştu.
Böcek, bu yılki şenliklere rekor sayıda pehlivan katıldığını dikkat çekerek, tüm Antalyalıları festivale davet etti.
(SM-Y)

03.08.2017 13:29:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alanya'da engelli bireylerin deniz keyfi
YEREL

ALANYA'DA ENGELLİ BİREYLERİN DENİZ KEYFİ
Kepez Gaziler Mahallesine Sosyal Yaşam merkezi
YEREL

KEPEZ GAZİLER MAHALLESİNE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
Büyükşehir Kütüphanelerinin başarısı ödüllendirildi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİNİN BAŞARISI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Bayındırlık Caddesi yenilendi
YEREL

BAYINDIRLIK CADDESİ YENİLENDİ
Taşatan yolunda sona gelindi
YEREL

TAŞATAN YOLUNDA SONA GELİNDİ
Tütüncü işçilere moral verdi
YEREL

TÜTÜNCÜ İŞÇİLERE MORAL VERDİ
Muratpaşa'dan çim hokeyi kursu
YEREL

MURATPAŞA'DAN ÇİM HOKEYİ KURSU
Karataş'tan yeterlilik belgesi açıklaması
YEREL

KARATAŞ'TAN YETERLİLİK BELGESİ AÇIKLAMASI
Ulupınar'a ziyaretçi akını
YEREL

ULUPINAR'A ZİYARETÇİ AKINI
Milletvekili Enç: &quot;Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ ENÇ: "ÇALIŞIYORUZ, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Alanya'ya modern kapalı kurban satış ve kesim tesisi
YEREL

ALANYA'YA MODERN KAPALI KURBAN SATIŞ VE KESİM TESİSİ
Türkiye'nin en büyük balıkçı çarşısı açılıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BALIKÇI ÇARŞISI AÇILIYOR
Manavgat'ta 1. Kitap Günleri Fuarı açıldı
YEREL

MANAVGAT'TA 1. KİTAP GÜNLERİ FUARI AÇILDI
Hedef, Dünya Şampiyonluğu
YEREL

HEDEF, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Yaz kurslarına büyük ilgi
YEREL

YAZ KURSLARINA BÜYÜK İLGİ
Konservatuvar kayıtları başladı
YEREL

KONSERVATUVAR KAYITLARI BAŞLADI
Al Yazma yeşil sahaya indi
YEREL

AL YAZMA YEŞİL SAHAYA İNDİ
Konyaaltı Kongre ve Fuar Merkezi Kitap Fuarına yetişecek
YEREL

KONYAALTI KONGRE VE FUAR MERKEZİ KİTAP FUARINA YETİŞECEK
Gazipaşa'nın yayla yolları asfaltlanıyor
YEREL

GAZİPAŞA'NIN YAYLA YOLLARI ASFALTLANIYOR
Finike'de hacı adayları uğurlandı
YEREL

FİNİKE'DE HACI ADAYLARI UĞURLANDI
Varsak Sanayi'ye yeni yol
YEREL

VARSAK SANAYİ'YE YENİ YOL
Döşemealtı Kadın futbol takımı 8 takım arasına kaldı
YEREL

DÖŞEMEALTI KADIN FUTBOL TAKIMI 8 TAKIM ARASINA KALDI
ATSO Başkanı'ndan Hayvan Hakları Vurgusu
YEREL

ATSO BAŞKANI'NDAN HAYVAN HAKLARI VURGUSU