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Konyaaltı yaz şenlikleri başlıyor

- Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği şenliklerde 900 güreşçi er meydanına çıkacak

- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek:

-"Bu yıl atasporumuz güreş gurur yılımız oldu. Kürsülerde 4 ödülden 3'ünün Antalya'dan olması hepimizi gururlandırdı, onurlandırdı"



(Fotoğraflı)



Suat Metin

ANTALYA (İHA)- Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenleyeceği yaz şenliklerinde aralarında bu yıl Kırkpınar'da başpehlivan olan İsmail Balaban'ın da bulunduğu 900 güreşçi boy gösterecek. 2 gün sürecek olan şenlikler Ayşe Dinçer ve Volkan Konak konserleriyle başlayacak.

Konyaaltı Belediyesi 20. Yaz Şenlikleri 5 Agustos Cumartesi günü Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer ve Volkan Konak konseriyle başlıyor. Feslikan Yaylası'nda saat 19.30'da başlayacak olan konserde sanatçılar sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek. Şenliklerin ikinci günü ise 900 güreşçi er meydanında boy gösterecek. Aralarında 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban'ın da olduğu 50 başpehlivan mücadele edecek.

23 yıllık siyasi hayatında atasporları gibi tüm sporlara destek olmaya çalıştığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu yıl atasporumuz güreş gurur yılımız oldu. Altın kemer ve ödüllerle gurur duyduk. Kürsülerde 4 ödülden 3'ünün Antalya'dan olması hepimizi gururlandırdı, onurlandırdı" dedi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklasını severim' sözüyle bütün sporculara nasihatler verdiğini ifade eden Böcek, "Bugün altın kemeri getiren İsmail kardeşime 2008 yılı itibariyle hep bu nasihatte bulundum. O da gerçekten bizi kırmadı. İnançla bu altın kemerin sahibi oldu" diye konuştu.

Böcek, bu yılki şenliklere rekor sayıda pehlivan katıldığını dikkat çekerek, tüm Antalyalıları festivale davet etti.

(SM-Y)



03.08.2017 13:29:58 TSI

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