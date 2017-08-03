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Osmaniye'de Yaz Spor Okullarına 2 bin öğrenci katıldı



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Belediyesi'nce "Sağlıklı ve eğlenceli bir yaz için" sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okullarına yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

Osmaniye şehir merkezinde 22 servis noktasından 32 servis aracıyle ulaşımı sağlanan öğrenciler, haftada 3 gün futbol 2 gün diğer branşlar olmak üzere toplam 11 branşta eğitim görüyor.

Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi Tesislerindeki Yaz Spor Okullarına yaklaşık 2 bin öğrenci katılıyor. Öğrencileri ziyaret eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Yaz spor okullarını düzenlerken amacımız, bütün çocuklarımızın yazın tatil yayla veya deniz imkanı olmayabilir. Okulun ve ders çalışmanın oluşturduğu yorgunluk ve stres ortamından uzaklaşma, çocuklar arasındaki sosyalleşmenin fazlalaşması ve bunun yanı sıra bazı alanlarda ve spor alanlarında ülkemizin ve şehrimizin yeni gençlere yeni nesillere ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için sizlerin de geleceğin birer sporcusu olması noktasında katkı sunmaya ve bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Biz bunu yaparken bu konuda eğitim almış, gerçekten aldıkları eğitimleri sizlere aktarabilecek düzeyde profesyonel çok değerli hocalarımızdan destek alıyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda çocuklar Belediye Başkanı Kadir Kara ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(RSL-Y)



03.08.2017 13:45:20 TSI

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