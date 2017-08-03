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Dicle Elektrik'ten Karaköprü'ye 4.2 milyon liralık yatırım

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:03
Dicle Elektrik'ten Karaköprü'ye 4.2 milyon liralık yatırım
Dicle Elektrik'ten Karaköprü'ye 4.2 milyon liralık yatırım

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine yaklaşık 6 bin abonenin yararlanacağı yeraltı şebeke çalışması ile 4 mahalledeki kurulu elektrik gücünü yüzde 14 oranında artırıyor. Toplam 4.2 milyon liralık bu yatırım tamamlandığında, burada yaşayan aboneler, eskisinden daha sağlıklı enerji alabilecekler.
Dicle Elektrik Dağıtım, EPDK mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği yatırımlar sayesinde müşterilerine kesintisiz enerji sağlamayı hedefliyor.
Enerji şirketi, Karaköprü ilçesinde kısa süre önce başlatılan yeraltı şebeke yatırımı ile de Doğukent, Atakent Şenevler ve Merkez mahallerinde yaklaşık 15 kilometrelik havai hattı yer altına alıyor, kurulu enerji gücünü artırıyor, cadde ve sokak aydınlatmalarını gerçekleştiriyor.
Enerji ile ilgili sorunlar sona erecek
Bu yıl Şanlıurfa'daki altyapı yatırımlarını gözle görülür biçimde arttığına dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm, şöyle dedi,''Bu yatırım tamamlandığında eski elektrik altyapısından kaynaklanan arızalar ve enerji kesintileri artık sona erecek. Bu sayede şehrin uzun vadedeki ihtiyaçlarını karşılarken, çevreye duyarlı, modern bir elektrik altyapısı da oluşturmuş olacağız. Sadece buradaki kurulu gücü yüzde 14 arttırdık. Ayrıca 320 aydınlatma direği dikerek, 160 box panonun montajı yaptık. Genel anlamda yeraltı şebekeleri, yeni enerji nakil hatlarının kurulması, ilave trafo şebekelerinin oluşturulması gibi yatırımlarımızı da sürdürüyoruz"
Mehmet Kürüm, yaklaşık 3 km. uzunluğunda yüksek ve alçak gerilim hattı çekilerek inşaatı devam eden Mevlana Külliyesi'nin enerji ihtiyacının da giderileceğini sözlerine ekledi.
(AK-OE-Y)

03.08.2017 14:05:39 TSI
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