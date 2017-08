YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Avcu, iddialı konuştu.

Başkan Avcu, iddialı konuştu.

- "Et ve sütte marka olacağız"



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ilçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yoğun bir çalışma içine giren Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç'in et ve sütte marka olacağını söyledi.

Şehirde ne varsa kırsalda da onun olması için çalıştıklarını anlatan Başkan İsmail Avcu, Kayalıdere da devam eden gölet inşaatı ile yol genişletme çalışmalarını inceledi. Çalışanlardan bilgiler alan Başkan Avcu, vatandaşlarla çay içti ve sohbet etti. Bigadiç'in tarım ve hayvancılıkta önemli bir yerde olduğunu bildiren Başkan İsmail Avcu," İlçemiz tarım ve hayvancılıkta söz sahibidir. Et ve sütümüzün tanıtımı için 3 yıldan beri et ve süt festivali yapıyoruz. Kış aylarında kurduğumuz süt çeşmesinden yaz aylarında da ayran ikramı yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizde önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de bunları yakından takip ediyoruz" dedi.

(FT-BT)



03.08.2017 14:21:13 TSI

NNNN