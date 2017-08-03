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MAYFU 4. kez kapılarını açtı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:41
MAYFU 4. kez kapılarını açtı
MAYFU 4. kez kapılarını açtı
- Sektör temsilcileri bu fuarda buluştu

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) 4. kez kapılarını açarak sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
Manisa'da ayakkabı sektörü temsilcilerini bir araya getiren MAYFU, kapılarını açtı. 4. düzenlenen fuarda 23 ayakkabı sektörü firması 6 Ağustos'a kadar açık kalacak fuarda 2017 sonbahar-kış kreasyonlarının tanıtılacak. üreticiler, toptancılar, distribütörler, sektörel kurum ve kuruluşlar ile tasarımcılar katılacağı fuarda sadece perakendeciler, ayakkabı mağazalarının temsilcileri, zincir mağazalar, toptancılar, tasarımcılar,ihracatçı ve ithalatçılar, dış ticaret firmaları, moda basın temsilcileri ve sektörel kurum ve kuruluşlar ziyaret edebilecek. sektörel olması nedeniyle vatandaşların ziyaretine kapalı olacak fuarın açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mümtaz Kahya, "Esnafımızın işlerini hareketlendirecek, yenilenmelerini sağlayacak çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Yerel yönetimler olarak şehrimizin gelişmesi için her ne kadar ciddi ve önemli çalışmalar yürütsek de bunlar tek başına kültürel ve sosyal alana katkı sağlamaya yeterli olmamaktadır. İşte bu noktada fuarların büyük önem taşıdığını söylemek mümkündür. Manisamızın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı açısından fuarların önemli olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle hareket ederek Manisa Valiliğimizin de destekleriyle Manisa'yı bir fuar kenti yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı da bu çalışmalardan bir tanesi. Yılda iki kere kapılarını açıyor ve ülkemiz genelinde üreticiyle tüketicisini Manisa Büyükşehir Belediyemizin Fuar Merkezinde buluşuyor. Hem sektörün canlanması hem de üreticimizin ürettiği ürünleri gösterebilmesi açısında Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarını önemsiyoruz. Bu fuarı Manisa ve çevresinde ayakkabı sektörüne öncülük etmesi için beklediği, hak ettiği noktaya getirecek olan bu fuarın katılımcıları ve ziyaretçileridir" dedi.
Kahya'nın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesilerek fuar gezildi.
Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı açılış törenine Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mümtaz Kahya, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Bayatur, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Ayakkabıcılar Odası Mehmet Narin, oda başkanları ve ayakkabı temsilcileri katıldı.
(AY-Y)

03.08.2017 14:43:45 TSI
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