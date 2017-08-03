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Oda başkanları Kumluca'da toplandı



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde bir araya gelen oda başkanları değerlendirme toplantısı yaptı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Mehmet Şahin, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ve Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, KUTSO Merkez Ofisi'nde bir araya geldi. Bölgedeki oda ve borsaların faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda ortak hareket ve birlik mesajı verildi.

Toplantının ardından KUTSO'nun yeni hizmet binası inşaatı gezildi.

(RS-SÇ-Y)



03.08.2017 15:21:41 TSI

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