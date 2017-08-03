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Şehzadeler'in parkları rengarenk

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:20
Şehzadeler'in parkları rengarenk
Şehzadeler'in parkları rengarenk

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yeşillendirme ve çiçeklendirme seferberliği başlattı.
Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda peyzaj çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya halinde çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaz ayları olması nedeni ile Şehzadeler genelinde yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Bir yandan ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışması yürüten ekiplerimiz diğer yandan parklardaki bitkilerde haşerelere kaşı ilaçlama ve sulama çalışmalarını yürütüyorlar. İki vardiya halinde çalışan ekiplerimiz ilçemizdeki park ve bahçelerin rengarenk olması için yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Şehzadeler Belediyesi olarak 65 mahallemizin tamamında bulunan yeşil alan ve parklarımızdaki bu yoğun çalışmamamız bu yaz sonuna kadar aralıksız bir şekilde devam edecek" dedi.
(SC-Y)

03.08.2017 15:22:52 TSI
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