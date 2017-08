YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Uzan'dan 'Halk Günü' toplantısı

Kaymakam Uzan'dan 'Halk Günü' toplantısı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, her ayın ilk haftası düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kaymakamlık makamında yapılan programda, ilçenin genel sorunlarıyla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, sorunların çözümüne ilişkin birim amirlerine talimatlar verdi. Toplantıda, vatandaşları tek tek dinleyen Kaymakam Uzan, sorunları yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabilmeleri için devlet ve halk arasında mesafenin olmadığı ve samimi ortamlarda gerçekleştirilen halk toplantıları çok faydalı olmaktadır. Birebir ilgilenerek sorunları, istekleri ve önerileri ilk ağızdan dinleyerek çözüme kavuşturmaktır. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza 24 saat hizmet verme anlayışındayız. Toplantı günleri dışında da her zaman hizmete hazırız ve vatandaşlarımıza her zaman kapımız sonuna kadar açık. Biz vatandaşlarımız için buradayız, koltukta oturmak için gelmedik. Amacımız Bulanık ilçesinde hizmet yapmaktır. Göreve geldiğim günden beri amacım Bulanık halkına hizmet yapmaktır. Herkeste bunu böyle bilsin ki görevimiz vatandaşlarımıza hizmetin en güzelini sunmaktır" dedi.

03.08.2017 15:30:31 TSI

