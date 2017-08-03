YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenidoğan Mahallesinde asfalt çalışmaları hızla devam ediyor

Yenidoğan Mahallesinde asfalt çalışmaları hızla devam ediyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Yenidoğan Mahallesinde asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiren Talas Belediyesi, Çakır, Orkide, Aksoy, Kırmızıgül ve Zambak Sokak olmak üzere 5 ayrı sokakta asfaltlama çalışmalarına başladı.

Asfaltlama çalışmaları devam eden sokaklarda inceleme yapan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yenidoğan Mahallemizde asfaltlama çalışmalarımız yoğunlaştı. Geçtiğimiz aydan beri altyapısıyla uğraştığımız caddemizden başlamak üzere Yenidoğan'ın bir kilometrelik mesafesinde muhtarlığa kadar olan gezegen düğün salonuna kadar olan yerleri ve ara sokakları asfaltlıyoruz. Yaklaşık bir kilometrelik bir asfalt çalışmamız var" dedi.

Özellikle yaz aylarında asfalt ve kaldırım çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Asfalt ve kaldırımı yaparken mümkün olduğunca KASKİ, elektrik idaresi, Kayserigaz, Telekom gibi tüm altyapı kurumlarıyla koordineli olarak çalışıyoruz. Altyapısı tamamlandıktan sonra asfalt yapılırsa bir daha sıkıntıya girmez. Böylece kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bütün çalışmasını bitirdiğimiz bu caddemizin ve ara sokakların asfaltını inşallah bitirmiş oluyoruz. Yenidoğan Mahallesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

(SK)



03.08.2017 15:31:04 TSI

NNNN

