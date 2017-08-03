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Spor kompleksinde sona gelindi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılan bölgenin tek iki katlı çok amaçlı spor kompleksi inşaatı çalışmalarında sona gelindi.

Bölgede ilk ve tek olarak örnek gösterilecek iki katlı spor kompleksinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bölgemizdeki gençlerimizin kullanabileceği sporun dışında eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği şekilde projelendirdiğimiz spor kompleksimizin yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Spor kompleksimiz diğer spor komplekslerinden farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yapıldığı alandaki kot farkından istifade ederek tesisimizi iki katlı olarak planladık. Alt katına düğün salonu, fitnes salonu, eğitim alanının yanında sosyal ve kültürel faaliyetler için mekanlar bulunuyor. Kutlukent bölgemizdeki gençlerimizin spor yapacakları bir metrekare dahi alanları yoktu. Yakında gençlerimizin hak ettiği kompleksimiz bölge gençliğimizin hizmetine sunulacak. Kutlukent bölgemizdeki mahallelerimizin tam orta noktasına yaptığımız yaklaşık 2 milyon 500 bin lira ihale bedeli olan spor kompleksimiz diğer spor tesislerinden farklı ve örnek bir proje olarak hayata geçiyor" dedi.



Spor kompleksinde sona doğru

Spor tesisinin diğer spor alanlarına ve spor tesislerine göre farklı yapı ve farklı fonksiyonlar içerdiğini ifade eden Başkan Togar, "Çok amaçlı spor kompleksimiz kot farkından istifade ederek yapı olarak iki katlı olarak inşa edildi. Bulunduğu konum itibariyle masmavi muhteşem Karadeniz manzarasını gören tesisimizde halı saha, voleybol sahası, fitnes salonu, gençlik merkezi ile önünde seyir terası ve kafeteryası bulunacak. Tesisimizde sporun dışında birçok farklı aktivitede yapılacak. Alt katındaki kafe ve gençlik merkezi bölge gençlerinin her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Yine spor kompleksimizin önünde bulunan seyir terasında vatandaşlarımız Karadeniz'in eşsiz büyüleyici güzelliği karşısında çaylarını yudumlayıp sohbet ederek hoş vakit geçirebilecekler. Spor kompleksimiz inşallah en kısa süre içerisinde hizmete açılacak" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



03.08.2017 15:31:35 TSI

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