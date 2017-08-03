YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Arapapıştı Kanyonu fotoğrafları birincilik için yarışacak

Arapapıştı Kanyonu fotoğrafları birincilik için yarışacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Arapapıştı Kanyonu" temalı 1. fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Tarihsel yapısıyla, 380 metre yüksekliğinde 6 kilometre uzunluğu, 2500 yıllık Perslere ait Kaya Mezarı, Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından orduları ile Aphrodisias'a gitmek için yaptırılan baraja ismini veren tarihi Kemer Köprüsü, milattan önce 5. YY 'da yapıldığı tahmin edilen Körteke Kalesi gibi çeşitli medeniyetlerden kalma tarihi ve kültürel mirasları ile benzersiz bir doğa harikası olan "Arapapıştı Kanyonu" konulu yarışma ile yeni ve keşfedilmemiş bir değer olan Bozdoğan'daki Arapapıştı Kanyonu'nun kamuoyu önüne görsellerle taşınması, yurtiçi ve dışında adı kadar ilginç olan bu doğal oluşumun turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Yarışmanın kategori ve bölümleri ise; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölüm olacak. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Katılım ücretsizdir.

Yarışma sonunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, 3 adet mansiyon 2 bin TL ödülleri verilecek. Yarışmaya son Katılım Tarihi 12 Aralık 2017, saat 23.00 (TSİ), Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi ise: 25 Aralık 2017'dir. Ayrıntılı bilgi için aydin.bel.tr sayfasını ziyaret edebilir.

"Arapapıştı Kanyonu" temalı fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm fotoğraf sanatçıları ile amatör fotoğrafçılık ile uğraşan vatandaşları yarışmaya katılmaya davet etti.

(MB-Y)



03.08.2017 15:31:39 TSI

NNNN

