YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kulu'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Kulu'da iki ayrı kaza: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, ilçeye bağlı Tuzyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemran B.'nin (38) kullandığı 06 SAA 92 plakalı motosiklet, U dönüşü yaptığı öne sürülen Hasan A. idaresindeki 06 PVT 77 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kemran B., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolunda, omzunda ve bacağında kırıklar olduğu belirlenen yaralı sürücünün Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Diğer kaza ise, aynı saatlerde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Ali K. idaresindeki motosiklet, plakası alınmayan pikapla çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖK-AH-Y)



03.08.2017 15:55:10 TSI

NNNN

